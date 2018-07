Atual campeã, Francesca Schiavone avança em Roland Garros

PARIS - Atual campeã, a tenista italiana Francesca Schiavone garantiu nesta sexta-feira a sua vaga nas oitavas de final de Roland Garros. Para isso, ela contou com o abandono de sua adversária, a chinesa Shuai Peng, que sofreu uma lesão no segundo set após já ter perdido o primeiro.

Número 5 do mundo, Schiavone já sabe quem será a sua adversária nas oitavas de final do Grand Slam francês. Ela jogará agora contra a sérvia Jelena Jankovic, que ocupa o 10.º lugar no ranking e ganhou nesta sexta-feira da norte-americana Bethanie Mattek-Sands com duplo 6/2.

Enquanto Schiavone confirmou o favoritismo, a sua rival na final do torneio de 2010 acabou sendo eliminada precocemente na edição deste ano. Vice-campeã de Roland Garros, a australiana Samantha Stosur perdeu nesta sexta-feira para a argentina Gisela Dulko e saiu da disputa.

Mesmo sendo apenas a número 51 do mundo, Gisela Dulko surpreendeu a australiana que ocupa o sexto lugar no ranking e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3. Agora, a adversária da argentina nas oitavas de final será a francesa Marion Bartoli ou a alemã Julia Goerges.