Atual campeã, Halep avança com dificuldades na estreia em Roland Garros

Campeã de Roland Garros em 2018, a romena Simona Halep começou com uma difícil vitória a defesa do seu título. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo derrotou a australiana Ajla Tomljanovic, a 47ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em 1 hora e 35 minutos.

Este foi o segundo triunfo de Halep em dois duelos com a tenista da Austrália. E a sua próxima rival em Paris vai ser a polonesa Magda Linette (87ª), que bateu, de virada, a francesa Chloé Paquet (166ª) por 3/6, 6/1 e 6/2.

Pela chave masculina de Roland Garros, em um duelo de veteranos, o croata Ivo Karlovic, de 40 anos e número 94 do mundo, derrotou o espanhol Feliciano Lopez, de 37 anos, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 7/5, 6/7 (9/7). Na segunda rodada em Paris, o veterano terá pela frente o australiano Jordan Thompson.

Já o francês Gael Monfils, o número 17 do mundo, ficou em quadra por 1 hora e 41 minutos para selar, nesta terça, a sua vitória sobre o japonês Taro Daniel, o 103º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/4 e 6/1. Agora, então, fará um duelo de tenistas locais com Adrian Mannarino (48º), que enfrentou uma batalha de 3h45 e cinco sets até derrotar o italiano Stefano Travaglia por 6/7(5/7), 6/3, 3/6, 6/2 e 6/2.