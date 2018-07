Atual campeã, Jankovic vence croata e vai a mais uma final em Guangzhou

Atual campeã em Guangzhou, a sérvia Jelena Jankovic terá a chance de buscar o bicampeonato neste sábado, após avançar à final com triunfo sobre a croata Ana Konjuh por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (9/7). Na decisão, a ex-número 1 do mundo no tênis vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko.

Em bom momento na temporada, Jankovic ainda não perdeu sets na competição chinesa, de nível WTA International. Segunda cabeça de chave, ela suou nesta sexta-feira para derrotar Ana Konjuh, terceira pré-classificada. Irregular no saque, acertou 6 aces, mas cometeu 5 duplas faltas. Oscilando, acabou sofrendo três quebras de serviço na partida. No entanto, mostrou agressividade para vencer o duelo sem ceder set.

Na final, a atual 37ª colocada do ranking terá pela frente a ucraniana Lesia Tsurenko, que avançou ao superar a estoniana Anett Kontaveit por 6/4 e 6/2. Será apenas o segundo confronto entre as duas tenistas no circuito. No único duelo já realizado, Jankovic levou a melhor em Indian Wells, no ano passado.

Neste sábado, a tenista da Sérvia vai tentar buscar o primeiro título da temporada, e o 16º da carreira. Já a rival ucraniana, atual 80ª do ranking, sonha com o segundo troféu da carreira, sendo o primeiro em 2016.

COREIA DO SUL - No Torneio de Seul, nesta sexta-feira foram conhecidas as semifinalistas. E, das três cabeças de chave nas quartas, apenas duas avançaram na briga pela vaga na final. Quem se despediu foi a sueca Johanna Larsson, que até levou um "pneu" da espanhola Lara Arruabarrena Vecino, vencedora do confronto pelo placar de 6/4 e 6/0. Vecino vai enfrentar a romena Patricia Tig, que despachou nesta sexta a espanhola Sara Sorribes por 7/6 (7/2), 2/6 e 6/3.

A outra semifinal terá a romena Monica Niculescu e a chinesa Zhang Shuai. Terceira cabeça de chave, a chinesa superou a italiana Camila Giorgi por 6/2 e 6/4. Já Niculescu, quinta pré-classificada, bateu a eslovaca Jana Cepelova por 6/4 e 6/2.