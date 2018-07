Atual campeã, Kerber sofre com rodada dupla e é eliminada em Birmingham

Segunda cabeça de chave na grama de Birmingham, a tenista abriu o dia eliminando a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/2 e 6/2. Horas mais tarde, porém, ela sucumbiu diante da espanhola Carla Suárez Navarro, sexta pré-classificada, que venceu com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5.

Décima quinta colocada do ranking mundial, Navarro também precisou disputar dois jogos nesta sexta, sendo que no início do dia passou pela alemã Andrea Petkovic, de virada, com 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). E, ao bater Kerber em seguida, a espanhola se credenciou para encarar na semifinal a norte-americana Madison Keys, que em outro duelo do dia eliminou Jelena Ostapenko, da Letônia, também de virada, com 6/7 (1/7), 6/4 e 6/2.

Antes da eliminação de Kerber, a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira colocada do ranking da WTA e principal cabeça de chave, havia sido eliminada na estreia em Birmingham pela norte-americana CoCo Vandeweghe, outra jogadora que superou uma rodada dupla nesta sexta-feira para ir às semifinais.

Vandeweghe abriu o dia derrotando a sua compatriota Christina McHale por 6/3 e 7/6(7/2) e poucas horas mais tarde passou pela belga Yanina Wickmayer por 6/4 e 6/2. A jogadora da Bélgica, por sua vez, também havia disputado outro jogo nesta sexta e eliminou com facilidade a britânica Johanna Konta por duplo 6/3

Desta forma, Vandeweghe avançou às semifinais e terá como próxima adversária a checa Barbora Strycova, que também despachou duas adversárias neste mesmo dia para seguir em frente na Inglaterra. Primeiro ela venceu a britânica Heather Watson por 7/5 e 6/4. Em seguida, também em sets diretos, derrotou a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/2 e 7/5.

MALLORCA

As semifinais do Torneio de Mallorca, na Espanha, também definiu as suas quatro semifinalistas nesta sexta-feira. A competição realizada em quadras de grama de nível International, inferior ao de Birmingham na WTA, teve quatro jogos, dois deles envolvendo as sérvias Jelena Jankovic e Ana Ivanovic, ex-líderes do ranking mundial.

Segunda cabeça de chave, Jankovic confirmou favoritismo ao arrasar a romena Sorana Cirstea por duplo 6/3 e se credenciar para encarar na semifinal Anastasija Sevastova, da Letônia, que passou pela colombiana Mariana Duque por 6/4, 3/6 e 6/3.

Já Ivanovic, terceira pré-classificada, acabou sendo eliminada pela francesa Caroline Garcia, que venceu por 2 sets a 1, com 7/6 (11/9), 5/7 e 6/3. A sua próxima rival será a belga Kirsten Flipkens, que bateu a paraguaia Veronica Cepede Royg por 7/5 e 6/3. Flipkens foi a algoz de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza, vice-líder do ranking mundial e atual campeã de Roland Garros.