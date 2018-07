Atual campeã, Kuznetsova é eliminada em Stuttgart

Número 16 do ranking, Na Li avançou às quartas de final, onde terá pela frente a vencedora do duelo entre a romena Alexandra Dulgheru e a australiana Samantha Stosur.

Para chegar às quartas, a chinesa teve dificuldade para superar Kuznetsova. Ela chegou a ter o saque quebrado no primeiro set, ao ceder três chances à rival, mas garantiu a parcial com seu eficiente saque.

Na sequência, se manteve melhor que a russa e, sem ter o serviço ameaçado, só teve problemas no final do jogo. Ela só fechou a partida no terceiro match point. "Eu estava muito nervosa no final, meu coração estava a 220km/h", admitiu a chinesa.

Após a eliminação, Kuznetsova seguirá se preparando na temporada no saibro, de olho em Roland Garros, no final de maio. Assim como em Stuttgart, a russa defenderá o título no Grand Slam francês.