Atual campeã, Kuznetsova perde e cai em Roland Garros

Atual número seis do mundo, Kuznetsova mostrou dificuldade no saibro francês desde a segunda rodada, quando precisou salvar quatro match points para vencer a inexperiente alemã Andrea Petkovic de virada.

Dessa vez, a atual campeã não teve a mesma sorte e foi derrotada no segundo match point de Kirilenko, que cometeu menos erros não forçados (24 a 37) e apresentou maior consistência no saque. Com o revés, Kuznetsova deverá sair do top 10 do ranking da WTA pela primeira vez em quatro anos.

Nas oitavas de final, Kirilenko terá pela frente a italiana Francesca Schiavone, 17ª do ranking, que despachou a chinesa Na Li por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Também avançou para as oitavas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número três do mundo. Ela venceu a romena Alexandra Dulgheru por 6/3 e 6/4. Agora Wozniacki vai encarar a italiana Flavia Pennetta, que derrotou a eslovena Polona Hercog por 6/3 e 6/0.

Algoz da argentina Gisela Dulko, a sul-africana Chanelle Scheepers venceu mais uma e alcançou as oitavas nesta sexta. Ela superou Akgul Amanmuradova, do Usbequistão, por duplo 6/3.

Ainda pela segunda rodada, a russa Anastasia Pavlyuchenkova ganhou da americana Jill Craybas por 6/4 e 6/1, enquanto a belga Yanina Wickmayer passou pela austríaca Sybille Bammer por 7/6 (7/4), 1/6 e 7/5. A australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número sete, eliminou a paraguaia Rossana de los Rios, por 4/6, 6/1 e 6/0.