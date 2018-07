Atual campeã, Kvitova arrasa holandesa em apenas 35 minutos em Wimbledon

Para vencer com tanta facilidade, a número dois do mundo foi praticamente impecável na quadra central do complexo de Wimbledon. Cometeu apenas três erros não forçados e acertou 100% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Só cedeu um ponto à adversária, 108ª colocada do ranking, em seu saque. Justamente quando cometeu sua única dupla falta na partida.

Sem oferecer qualquer resistência, Bertens venceu apenas 13 pontos em todo o jogo, contra 48 da checa. Com franco rendimento no saque, sofreu cinco quebras e se despediu da competição na primeira rodada.

Com esta vitória arrasadora, Kvitova praticamente retomou seu jogo em Wimbledon de onde parou, na final do ano passado. Naquele duelo, liquidou a canadense Eugenie Bouchard na decisão em apenas 55 minutos para faturar seu segundo título na grama inglesa.

Na segunda rodada, a tenista da República Checa vai duelar com Kurumi Nara, 57ª do mundo e campeã da primeira edição do Rio Open. Para avançar na chave, a japonesa contou com o abandono da polonesa Magda Linette no terceiro set do confronto realizado nesta terça. Nara liderava o placar por 3/6, 6/3 e 4/3.

OUTROS RESULTADOS - Cabeça de chave número 10, a alemã Angelique Kerber também não teve dificuldade para vencer na estreia. Ela aplicou uma "bicicleta" na compatriota Carina Witthoeft ao vencer por duplo 6/0. Sua próxima adversária será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou outra alemã, Mona Barthel, por 6/7 (3/7), 7/6 (7/4) e 6/2.

Mais cedo, as cabeças de chave Elina Svitolina e Garbiñe Muguruza confirmaram o favoritismo. A ucraniana superou a japonesa Misaki Doi por 3/6, 6/3 e 6/2. A espanhola, por sua vez, bateu a norte-americana Varvara Lepchenko por 6/4 e 6/1. Svitolina enfrentará a australiana Casey Dellacqua, enquanto Muguruza terá pela frente a croata Mirjana Lucic-Baroni.