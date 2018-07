Atual campeã, Kvitova cai nas quartas em Toronto

Cirstea vem embalada na competição canadense após despachar a sérvia Jelena Jankovic e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ambas ex-líderes do ranking da WTA. Agora ela terá pela frente outra tenista do Top 10: a chinesa Na Li.

A tenista da China avançou no torneio ao derrotar a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2, também nesta sexta. Nesta mesma rodada, outra favorita avançou às semifinais. Trata-se da polonesa Agnieszka Radwanska, que eliminou a italiana Sara Errani em confrontos de tenistas Top 10.

Número quatro do mundo, Radwanska venceu a sexta colocada do ranking por 7/6 (7/1) e 7/5. Agora, ela aguarda pelo confronto entre a norte-americana Serena Williams, principal favorita ao título, e a eslovaca Magdalena Rybarikova. As duas se enfrentam ainda nesta sexta.