Atual campeã, Kvitova estreia com vitória sobre usbeque em Wimbledon

LONDRES - A checa Petra Kvitova chegou a levar um pequeno susto no início do jogo, mas estreou com vitória em Wimbledon, nesta terça-feira, ao bater a usbeque Akgul Amanmuradova por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Atual campeã do Grand Slam inglês, a tenista número 4 do mundo chegou a estar perdendo por 3 a 0 na primeira parcial, mas reagiu rápido para confirmar o seu favoritismo.

Após iniciar de forma discreta a sua campanha de defesa do título em Londres, pois ganhou com parciais apertadas o duelo, Kvitova enfrentará na segunda rodada a ganhadora do confronto entre a britânica Elena Baltacha e a italiana Karin Knapp, também programado para esta terça.

Kvitova precisou jogar uma hora e 22 minutos para despachar Amanmuradova, que confirmou os seus saques e aproveitou um dos seis break points cedidos pela checa em todo o jogo para abrir 3 a 0 no início. Porém, ela não conseguiu segurar a reação da adversária, que foi feliz em três de quatro chances de ganhar games no serviço da usbeque.

A tenista da República Checa ainda ganhou 81% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque e só não ganhou com maior facilidade do duelo por causa também do grande número de erros não forçados que cometeu - foram 20, contra seis de sua oponente.

No ano passado, Kvitova foi campeã ao bater a russa Maria Sharapova, atual líder do ranking mundial, na decisão. E ela chegou para esta edição do tradicional torneio inglês após ter se classificado às semifinais do Aberto da Austrália e Roland Garros, outras duas competições de Grand Slam desta temporada.

OUTROS JOGOS

Em outro duelo já encerrado nesta terça-feira, a russa Vera Zvonareva também sofreu, mas confirmou a condição de 12.ª cabeça de chave de Wimbledon ao bater a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4, em sua estreia. Assim, ela se credenciou para enfrentar a espanhola Silvia Soler na segunda rodada.

Outra cabeça de chave que assegurou vaga na segunda rodada de Wimbledon em jogo encerrado há pouco tempo nesta terça-feira foi a italiana Francesca Schiavone. Pré-classificada como 24.ª maior favorita, ela também não teve moleza para derrotar a britânica Laura Robson por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Com a vitória apertada, Schiavone enfrentará na próxima fase a vencedora do confronto entre a eslovena Polona Hercog e a checa Kristyna Pliskova, também programado para ser encerrado nesta terça.

Também no grupo das cabeças de chave do Grand Slam inglês, a checa Lucie Safarova, 19.ª pré-classificada, acabou sendo arrasada pela holandesa Kiki Bertens, que ganhou com parciais de 6/3 e 6/0. Desta forma, a tenista da Holanda se credenciou para encarar na segunda rodada a casaque Yaroslava Shvedova, que nesta terça bateu a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

Já a chinesa Jie Zheng confirmou a condição de 25.ª cabeça de chave ao bater a canadense Stephanie Dubois por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/3. Com o resultado na estreia, ela irá encarar na próxima fase a canadense Aleksandra Wozniak, algoz da russa Vera Dushevina com parciais de 6/2 e 7/5.