Atual campeã, Mladenovic vence e enfrentará Kvitova na final de São Petersburgo

Quarta cabeça de chave do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, e décima colocada do ranking da WTA, a francesa Kristina Mladenovic confirmou o favoritismo e venceu a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, e avançou à final da competição.

Especialista em duplas, a francesa busca apenas o seu segundo título de simples no circuito da WTA. O primeiro foi conquistado justamente no Torneio de São Petersburgo, no ano passado. Em duplas, ela já acumula 17 troféus no circuito profissional.

No duelo deste sábado, Mladenovic chegou a ter o seu saque quebrado por seis vezes por Kasatkina, mas converteu oito de 19 break points para conquistar o triunfo após 2 horas e 17 minutos de disputa.

Na final, marcada para este domingo, Mladenovic enfrentará a checa Petra Kvitova, que ganhou convite para entrar na chave principal da competição e surpreendeu ao eliminar a alemã Julia Goerges, 12ª do mundo e quinta cabeça de chave da Rússia, com uma vitória por 2 a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2.

Quem sair vencedora do torneio, disputado em quadra rápida, leva para casa US$ 710 mil (cerca de R$ 2 milhões) de premiação. Ex-top 10 que ocupa hoje a 27ª posição do ranking mundial, Kvitova buscará não só esta premiação em dinheiro como também o 21º troféu de simples de sua carreira.