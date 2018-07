Atual campeã, Muguruza cai em Roland Garros; Venus e Kuznetsova também perdem

Quatro campeãs de Grand Slam se despediram da chave feminina de Roland Garros neste domingo. A norte-americana Venus Williams, que buscava seu primeiro título em Paris, a australiana Samantha Stosur, a russa Svetlana Kuznetsova e a espanhola Garbiñe Muguruza, atual campeã em Paris, foram eliminadas nas oitavas de final.

Quarta cabeça de chave, Muguruza foi superada pela local Kristina Mladenovic em jogo movimentado na quadra Suzanne Lenglen. Maior esperança da torcida francesa na chave feminina, a número 14 do mundo correspondeu às expectativas e derrotou a espanhola por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

A partida foi marcada por 62 erros não forçados, sendo 33 somente para Muguruza. Mladenovic se impôs e quadra com seis quebras de saque, contra apenas três da rival. Com a vitória, a francesa garantiu lugar nas quartas de final. Antes desta edição, ela nunca havia passado da terceira rodada em Roland Garros.

Sua adversária será a suíça Timea Bacsinszky, que foi a responsável pela eliminação de Venus Williams pelo placar de 5/7, 6/2 e 6/1. A tenista da Suíça contou com os 45 erros não forçados da ex-número 1 do mundo para faturar oito quebras de serviço e encaminhar a vitória.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki e a letã Jelena Ostapenko também avançaram a partir de vitórias sobre campeãs de Grand Slam. A ex-número 1 do mundo superou Svetlana Kuznetsova em três sets: 6/1, 4/6 e 6/2. Com o triunfo sobre a campeã de Roland Garros de 2009, Wozniacki voltará a disputar uma fase de quartas de final em Paris após sete anos.

Sua próxima rival será justamente Jelena Ostapenko, algoz da australiana Samantha Stosur com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4, em duas horas de partida. A vencedora do confronto entre Wozniacki e Ostapenko enfrentará na semifinal a vitoriosa de Mladenovic x Bacsinszky. Com os resultados deste domingo, Roland Garros terá uma campeã inédita na chave feminina.

TERCEIRA RODADA

Ainda pela rodada anterior, atrasada em razão da chuva de sábado, a checa Karolina Pliskova e a ucraniana Elina Svitolina avançaram às oitavas de final. Tenista mais bem ranqueada do torneio, após a queda de outras favoritas, Pliskova disparou 34 bolas vencedoras para despachar a alemã Carina Witthoeft por 7/5 e 6/1.

Na sequência, a checa vai enfrentar a paraguaia Veronica Cepede Royg que venceu duelo sul-americano contra a colombiana Mariana Duque por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/3. Curiosamente, as duas tenistas e mais a brasileira Beatriz Haddad Maia eram as únicas três representantes da América do Sul na chave de simples feminina.

Elina Svitolina, número seis do mundo, venceu neste domingo a polonesa Magda Linette por 6/4 e 7/5. Nas oitavas, a campeã de Roma vai duelar com a surpreendente croata Petra Martic. Vindo do qualifying, a número 290 do mundo precisou de apenas 49 minutos para arrasar a letã Anastasija Sevastova, 17ª cabeça de chave, por duplo 6/1.