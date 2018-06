Atual campeã, Pliskova estreia com fácil vitória no Torneio de Doha

A atual campeã não teve muitos problemas em sua estreia no Torneio de Doha, disputado em quadras duras no Catar. A checa Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo e hoje quinta do ranking da WTA, bateu com facilidade a francesa Alizé Cornet por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 10 minutos.

A tenista da República Checa foi superior em quadra mesmo tendo seu saque quebrado no início de cada set. Em winners, Karolina Pliskova liderou por 24 a 15 e cometeu apenas 11 erros contra 14 de Alizé Cornet. Na segunda rodada, a sua adversária será a norte-americana Catherine Bellis, 48.ª colocada do mundo, que venceu a compatriota Madison Keys.

Também nesta quarta-feira, a alemã Angelique Kerber derrotou a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 59 minutos. Após vencer a rival pela quinta vez na carreira profissional, a tenista da Alemanha enfrenta agora a britânica Johanna Konta.

Uma zebra do dia foi a eliminação da atual campeã de Roland Garros. A letã Jelena Ostapenko caiu diante da romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Por fim, a também tenista da Romênia Monica Niculescu se aproveitou a desistência da eslovaca Magdalena Rybarikova - quando vencia por 6/7 (6/8), 6/2 e 3 a 0 - para avançar.