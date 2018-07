Serena estreia com vitória fácil sobre suíça em Wimbledon

Atual campeã de Wimbledon, Serena Williams não teve maiores problemas para estrear com vitória nesta edição do Grand Slam, nesta terça-feira, em Londres. Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana venceu a suíça Amra Sadikovic, atual 148ª tenista da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e se garantiu na segunda rodada da competição. Cabeça de chave número 1 na capital inglesa, Serena assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a sua compatriota Christina McHale, que em outro jogo já encerrado neste dia de confrontos superou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Serena precisou jogar apenas uma hora e 13 minutos para confirmar favoritismo diante de Sadikovic, que disputou o qualifying para entrar na chave principal de Wimbledon. A norte-americana foi dominante no primeiro set, no qual confirmou todos os seus saques e aproveitou duas de cinco chances de quebrar o serviço da suíça para fazer 6/2. Já na segunda parcial, a suíça até chegou a ser feliz na única oportunidade que teve ganhar um game no saque de Serena, mas a favorita converteu mais dois de cinco break points, sendo o último deles no décimo game, para liquidar a partida com um 6/4.

Campeã de Wimbledon em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 e 2015, a líder do ranking mundial luta para conquistar um histórico heptacampeonato do tradicional torneio inglês, sendo que ela tem como grande outra motivação o fato de estar a um título de igualar a marca de 22 troféus de Grand Slam, recorde na era profissional do tênis que pertence à alemã Steffi Graf.

OUTROS JOGOS

Em um dos outros jogos já encerrados nesta terça-feira na chave feminina de Wimbledon, a eslovaca Dominika Cibulkova onfirmou a sua condição de 19ª cabeça de chave na estreia ao bater a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. E a próxima adversária de Cibulkova também já está definida. Trata-se da australiana Daria Gavrilova, que passou pela chinesa Qiang Wang, de virada, por 2/6, 6/3 e 6/4.

Já a chinesa Ying-Ying Duan teve destino diferente de sua compatriota ao estrear em Wimbledon vencendo a checa Kristyna Pliskova, também por 2 sets a 1, com 2/6, 6/3 e 6/4. Desta forma, ela se credenciou para encarar na segunda rodada a vencedora do duelo entre a italiana Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, e a norte-americana Alison Riske, também programado para ser encerrado nesta terça.