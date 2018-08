Atual campeã, Sloane Stephens bate Azarenka e avança às oitavas do US Open

A norte-americana Sloane Stephens segue firme e forte na defesa do título do US Open. Nesta sexta-feira, a cabeça de chave número 3 da atual edição derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançou para as oitavas de final do Grand Slam dos Estados Unidos, após 1h45 de partida.

Na próxima fase ela terá pela frente a belga Elise Mertens, 15ª favorita, que eliminou a checa Barbora Strycova com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Será o segundo confronto entre as tenistas do circuito. No primeiro, a belga levou a melhor no Torneio de Cincinnati, também nas oitavas de final, há duas semanas.

Stephens teve melhor aproveitamos nos primeiros serviços do que a adversária. Foram 74% de acertos contra 69 da bielo-russa. Também teve menos erros não forçados (17 a 27). Azarenka, atual 179º do mundo, dificultou bastante as ações na partida. Ex-número 1 do mundo e duas vezes vice-campeã do US Open, ela conseguiu 21 winners, contra 20 da norte-americana que busca o bicampeonato.

A norte-americana conseguiu duas quebras no primeiro set em quatro tentativas. A segunda parcial foi marcada pelo equilíbrio. Azarenka teve o set quebrado, mas depois conseguiu dar o troco. No entanto, Stephens manteve a concentração na parte final, venceu os três últimos games e ficou com a vitória.

Também nesta sexta-feira, a ucraniana Elina Svitolina, favorita número 7, derrotou a chinesa Qiang Wang por duplo 6/4 e também avançou às oitavas de final. Na próxima fase, ela vai encarar Anastasija Sevastova, da Letônia, cabeça de chave número 19, que derrotou a russa Ekaterina Makarova de virada, por 4/6, 6/1 e 6/2.