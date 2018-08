Atual campeã, Stephens vira sobre ucraniana e pegará Azarenka no US Open

Atual campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens teve muita dificuldade, mas seguiu viva em busca do bicampeonato ao vencer nesta quarta-feira. Pela segunda rodada do Grand Slam em Nova York, a cabeça de chave número 3 saiu atrás da ucraniana Anhelina Kalinina, mas buscou a virada e a classificação por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.

Foram 2h46min de uma partida extremamente equilibrada, apesar da diferença das tenistas no ranking. Número 3 do mundo, Stephens começou mal e viu o sonho de conquistar seu segundo Grand Slam quase ir por água abaixo, mas buscou a virada sobre a 124.ª colocada do ranking.

O dia bastante irregular no saque foi o principal obstáculo de Stephens, que cedeu 20 break points e chegou a ser quebrada em cinco oportunidades. A norte-americana, porém, respondeu sendo bastante agressiva no serviço da adversária, obteve sete quebras e arrancou a suada vitória.

Agora, Stephens terá tarefa ainda mais difícil na próxima fase, ao menos teoricamente. A norte-americana vai encarar na terceira rodada a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo e finalista do US Open em 2012 e 2013, além de bicampeã do Aberto da Austrália nestes anos.

Nesta quarta, a atual 79.ª colocada do ranking da WTA passou pela australiana Daria Gavrilova com facilidade. Apesar de encarar a cabeça de chave número 25 do torneio, Azarenka precisou de apenas 1h22min para fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

VENUS WILLIAMS VENCE

Outra veterana que garantiu vaga na terceira rodada nesta quarta-feira foi a norte-americana Venus Williams. A tenista de 38 anos, número 16 do mundo, também não teve maiores dificuldades para passar pela italiana Camila Giorgi em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/5.

Curiosamente, Venus pode ter pela frente na terceira rodada sua irmã, Serena Williams. Ainda em busca da melhor forma após se afastar do tênis para ser mãe, Serena, cabeça de chave número 17, encara a alemã Carina Witthoeft e precisa de uma vitória para garantir o confronto familiar.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas já encerradas desta quarta, vitórias das cabeças de chave. Destaque para a ucraniana Elina Svitolina (sétima), que passou em sets diretos pela alemã Tatjana Maria: 6/2 e 6/3. A belga Elise Mertens (15.ª), a letã Anastasija Sevastova (19.ª) e a checa Barbora Strycova (23.ª) também se classificaram.