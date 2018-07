Atual campeã, Stosur avança à semifinal no Torneio de Osaka

Atual campeã do Torneio de Osaka, Samantha Stosur, atual 18ª tenista do ranking mundial, garantiu vaga na semifinais desta edição do evento japonês ao vencer a casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, nesta sexta-feira.

Cabeça de chave número 1 da competição, a australiana assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a ucraniana Elina Svitolina, que nas quartas de final derrotou a norte-americana Lauren Davis por 6/2 e 6/4, também nesta sexta.

Caso volte a confirmar favoritismo neste sábado, Stosur terá pela frente na decisão a vencedora da partida entre a casaque Zarina Diyas e a tailandesa Luksika Kumkhum. A primeira delas foi à semifinal ao passar pela croata Ana Konjuh por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2. Já a tenista da Tailândia surpreendeu ao eliminar a norte-americana Madison Keys, que desistiu do confronto com a rival quando perdia o segundo set por 4/3, após ter sido batida por 6/2 na primeira parcial.

NA CHINA

Principal cabeça de chave em ação no Torneio de Tianjin, na China, após a surpreendente eliminação da sérvia Jelena Jankovic já na segunda rodada, na última quinta-feira, a chinesa Shuai Peng garantiu vaga na semifinal da competição realizada em seu país nesta sexta. Ela passou pela croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 2/6 e 7/5.

Com o resultado, Peng terá pela frente neste sábado a suíça Belinda Bencic, terceira pré-classificada, que nesta sexta superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/2. Já a outra semifinal reunirá a também chinesa Saisai Zheng e a norte-americana Alison Riske. A primeira delas avançou ao passar pela romena Sorana Cirstea por 6/4, 2/6 e 6/1. Já a tenista dos Estados Unidos eliminou a sua compatriota Varvara Lepchenko com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.