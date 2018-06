Atual campeã, Stosur vence e encara Cibulkova nas quartas em Estrasburgo

Atual campeã do Torneio de Estrasburgo, a australiana Samantha Stosur venceu mais uma nesta quarta-feira e avançou às quartas de final da competição francesa, preparatória para Roland Garros. A veterana bateu a compatriota Daria Gavrilova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Foi uma reedição da final do ano passado, no saibro do torneio francês. E, como aconteceu em 2017, Stosur fez valer a experiência, mesmo diante da segunda cabeça de chave e 24ª do ranking. A atual 60ª do mundo e ex-número quatro fechou o jogo em 1h32min, selando a segunda vitória na competição.

Nas quartas, ela terá pela frente outra cabeça de chave. Será a eslovaca Dominika Cibulkova, quinta pré-classificada. Stosur não é a única tenista australiana se destacando na cidade francesa. Também nesta quarta, Ashleigh Barty avançou na competição ao eliminar a local Pauline Parmentier por 6/1 e 6/4. Nas quartas, a 17ª do ranking vai enfrentar a chinesa Qiang Wang,

Em outros confrontos do dia, as favoritas prevaleceram. A russa Anastasia Pavlyuchenkova, terceira cabeça de chave, superou a compatriota Natalia Vikhlyantseva por duplo 6/4. E a taiwanesa Su-Wei Hsieh, oitava cabeça, despachou a checa Lucie Safarova por 6/2 e 6/3.