Atual campeã, Wozniacki vai encarar Pliskova, Kvitova e Svitolina no WTA Finals

O sorteio dos grupos do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cingapura, foi realizado nesta sexta-feira e definiu que a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã, vai encarar a ucraniana Elina Svitolina e as checas Karolina Pliskova e Petra Kvitova na primeira fase da competição.

Com a desistência da romena Simona Halep, líder do ranking mundial, por motivo de lesão, Wozniacki se tornou a jogadora mais bem colocada da listagem da WTA a participar desta edição do evento que começará neste domingo e termina no próximo dia 28 na Ásia.

A tenista da Dinamarca está no denominado Grupo Branco, enquanto a alemã Angelique Kerber, hoje a número 3 do mundo, encabeça o Grupo Vermelho, que conta também com a japonesa Naomi Osaka, a norte-americana Sloane Stephens e a holandesa Kiki Bertens.

Além de Halep, outra ausência de peso desta edição do WTA Finals será a da norte-americana Serena Williams, ex-líder do ranking e atual 17ª colocada, que havia despencado na listagem após se afastar das quadras por um longo período por causa da gravidez de sua primeira filha. Depois de seu retorno neste ano, ela alcançou duas finais de Grand Slam, mas não conseguiu se qualificar para jogar em Cingapura.

Osaka, Stephens, Kerber, Kvitova e Wozniacki são, por sua vez, as campeãs de torneios de Grand Slam que disputam esta edição da competição. A primeira delas é uma estreante no torneio após ter conquistado de forma surpreendente nesta temporada o US Open.

O WTA Finals será aberto neste domingo com dois jogos válidos pelo Grupo Branco, com Kvitova encarando Svitolina e Wozniacki medindo forças com Pliskova em seguida. Já a primeira rodada do Grupo Vermelho, na segunda-feira, terá os confrontos Osaka x Stephens e Kerber x Bertens.

Disputado em sistema de round robin, com todas as tenistas se enfrentando dentro dos seus respectivos grupos, o torneio em Cingapura terá as duas primeiras colocadas de cada chave avançando às semifinais, marcada para ocorrer no próximo dia 27.