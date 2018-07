Wawrinka bate japonês e avança em Roland Garros

Depois de enfrentar um complicadíssimo jogo de cinco sets com o checo Lukas Rosol para estrear com vitória em Roland Garros, Stan Wawrinka mais uma vez não teve moleza pela frente nesta quarta-feira, mas confirmou favoritismo como atual campeão do Grand Slam francês ao vencer o japonês Taro Daniel por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/3 e 6/4, e se garantir na terceira rodada em Paris.

Atual quarto colocado do ranking mundial e terceiro cabeça de chave na capital francesa, o tenista suíço assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o local Jeremy Chardy, que em outro duelo já encerrado neste dia de confrontos derrotou o checo Adam Pavlasek por 6/4, 6/2 e 6/4.

Essa foi a primeira vez que Wawrinka enfrentou Taro Daniel, hoje 93º colocado do ranking da ATP, que começou o confronto desta quarta dando trabalho ao suíço. Ele confirmou todos os seus saques no primeiro set, assim como o seu adversário, e acabou forçando a disputa do tie-break, no qual o favorito só foi triunfar ao vencer pelo apertado placar de 9/7.

Já no segundo set, desta vez sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez pelo japonês, Wawrinka converteu dois de seis break points para fazer 6/3 e ficar mais perto da vitória.

O japonês, entretanto, começou melhor a terceira parcial, conquistando uma quebra de saque logo de cara e abrindo 2/0. O suíço, porém, se manteve calmo e voltou a conquistar mais duas quebras em seis oportunidades para aplicar o 6/4 que liquidou o confronto.

Contra Chardy, atual 32º colocado do ranking mundial, Wawrinka irá defender uma vantagem de quatro vitórias em quatro jogos no retrospecto de confrontos diante do francês, que pela primeira vez irá encarar o suíço em uma quadra de saibro. O último duelo entre eles aconteceu em 2013, quando Wawrinka ganhou por 2 sets a 0 no Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, em piso de grama.

NISHIKORI TAMBÉM AVANÇA

Outro tenista de destaque que se garantiu na terceira rodada em jogo já encerrado nesta quarta-feira foi o japonês Kei Nishikori. Quinto cabeça de chave e atual sexto colocado do ranking mundial, ele derrotou o russo Andrey Kuznetsov, 40º da ATP, por triplo 6/3.

Assim, o tenista oriental se credenciou para enfrentar na próxima rodada o espanhol Fernando Verdasco, que em outro duelo desta quarta arrasou o croata Ivan Dodig com parciais de 6/2, 6/1 e 6/3.

Já o norte-americano Jack Sock confirmou a sua condição de 23º pré-classificado de Roland Garros ao bater o alemão Dustin Brown por 3 sets a 0, com 6/3, 7/6 (7/5) e 6/2. Com o triunfo, Sock medirá forças na terceira rodada contra o ganhador da partida entre o espanhol Albert Ramos-Viñolas e o argentino Marco Trungelliti.

Também garantido na terceira rodada está o russo Teymuraz Gabashvili, que em outro duelo já encerrado nesta quarta-feira superou o francês Benoit Paire por 6/3, 6/2, 3/6 e 6/2. Já em partida válida ainda pela primeira rodada, o alemão Alexander Zverev passou pelo francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/2, 7/6 (8/6) e 7/5.