Atual campeão, Bellucci espera estreia difícil em Gstaad

"Ele vem de um bom momento, acabou de ser vice-campeão em Hamburgo, tem uma esquerda muito boa e, como eu, gosta de jogar no saibro. Mas também deve estar um pouco cansado pela semana que jogou na Alemanha", avaliou o brasileiro, que caiu para a 113ª posição no ranking atualizado nesta segunda.

Apesar da queda, Bellucci mantém a esperança de brigar por mais um título em Gstaad. "Tenho uma relação muito especial com Gstaad. É um torneio que eu gosto muito jogar, que me sinto bem e espero fazer uma grande semana por aqui", comentou o ainda número 1 do Brasil.

Desta vez, o brasileiro deverá ter um caminho mais duro rumo à final da competição suíça. Se passar por Delbonis na estreia, ele vai cruzar com o espanhol Marcel Granollers, seu algoz em Hamburgo, logo na estreia. A chave ainda conta com o sérvio Janko Tipsarevic, adversário de Bellucci na final do ano passado, além do grande favorito e anfitrião Roger Federer.