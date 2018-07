Atual campeão, Berdych avança em Shenzhen e pode cruzar com Bellucci

Atual campeão do Torneio de Shenzhen, o checo Tomas Berdych precisou de dois tie-breaks nesta quinta-feira para avançar na chave da competição chinesa. O primeiro cabeça de chave derrotou o casaque Mikhail Kukushkin com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4) e garantiu seu lugar nas quartas de final.

Ainda buscando seu melhor ritmo, após ficar afastado do circuito por causa de uma apendicite, o tenista Top 10 tenta chegar à primeira final da temporada. Para tanto, terá que superar o compatriota Jiri Vesely, que avançou nesta quinta ao eliminar o espanhol Iñigo Cervantes por 7/6 (7/2) e 6/3.

Se confirmar o favoritismo nas quartas, Berdych poderá cruzar com o brasileiro Thomaz Bellucci. O número 1 do País venceu o italiano Thomas Fabbiano por 2 a 0 nesta quinta. Agora Bellucci vai encarar o australiano Bernard Tomic, quarto cabeça de chave do torneio chinês. Se derrubar o favorito, o brasileiro poderia enfrentar Berdych.

CHENGDU - Em outro torneio chinês disputado nesta semana, o favorito Dominic Thiem estreou com vitória ao bater o local Wu Di por duplo 6/4. Seu próximo adversário será o espanhol Albert Ramos, que avançou ao derrotar o taiwanês Yen-Hsun Lu por 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4.

Outro confronto do Torneio de Chengdu será entre o sul-africano Kevin Anderson e o sérvio Viktor Troicki. Anderson avançou na chave ao despachar o cabeça de chave número dois, o australiano Nick Kyrgios, por 3/6, 7/6 (8/6) e 6/2. Já Troicki eliminou o experiente cipriota Marcos Baghdatis por 6/3, 4/6 e 6/2.