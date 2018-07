Atual campeão, Djokovic confirma vaga no ATP Finals

LONDRES - Novak Djokovic confirmou sua vaga no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada em novembro. O sérvio garantiu sua classificação no ranking atualizado nesta segunda-feira, em razão dos pontos somados no Masters 1000 de Cincinnati, na semana passada.

Ao alcançar as quartas de final no torneio americano, o número 1 do mundo atingiu pontuação suficiente para assegurar seu lugar entre os melhores do ano em Londres, a partir do dia 4 de novembro. O sérvio tentará defender o título conquistado na competição londrina, em 2012.

"Estar na briga para defender o título acrescenta um dose extra de expectativa e pressão", declarou Djokovic, ao ser informado sobre a classificação. "Saber que eu posso jogar bem na quadra central me dá razão suficiente para acreditar que posso vencer novamente. Isto me inspira a me preparar bem e fazer o meu melhor lá".

O sérvio é o segundo a garantir vaga na chave de simples em Londres. Antes dele, Rafael Nadal havia confirmado sua classificação depois de emplacar uma sequência de finais e títulos seguidos neste ano - o ATP Finals leva em consideração somente a pontuação conquistada no ano.

Nadal já soma 9.010 pontos nesta temporada, contra 6.770 de Djokovic. O escocês Andy Murray, campeão de Wimbledon, e o espanhol David Ferrer são os melhores colocados logo na sequência. Murray (5.430) e Ferrer (4.540) ainda precisam somar mais pontos para assegurar a classificação.