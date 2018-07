Atual campeão, Dominic Thiem confirma presença no Rio Open de 2018

Atual campeão do Rio Open, Dominic Thiem teve a sua participação na edição de 2018 do ATP 500 brasileiro oficialmente confirmada nesta terça-feira. Hoje na sétima colocação do ranking mundial, o austríaco participará do evento pelo terceiro ano consecutivo e se tornou também o primeiro tenista a confirmar presença na competição, marcada para acontecer entre os próximos dias 19 e 25 de fevereiro nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro.

"Estou muito feliz em voltar para o Rio Open e poder defender o meu título. O torneio vem crescendo a cada ano e é especial para mim desde que joguei aqui a primeira vez em 2015. É a base para a minha temporada de saibro e me sinto muito bem diante do público brasileiro e dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro," afirmou Thiem, por meio de declarações distribuídas pela assessoria do principal torneio de tênis da América do Sul na atualidade.

Com 24 anos de idade, o austríaco é um dos principais jogadores da nova geração do tênis masculino e avançou às semifinais de Roland Garros nas duas últimas edições do Grand Slam realizado em Paris, comprovando a sua força em quadras de saibro.

Eliminado nas oitavas de final do último US Open em um jogo épico contra o argentino Juan Martín del Potro, no início de setembro, Thiem vem de duas surpreendentes derrotas em estreias, sendo a primeira delas no Torneio de Chengdu, na China, e depois no Torneio de Tóquio. E o seu único título obtido neste ano foi justamente o do Rio Open, em fevereiro passado, quando derrotou o seu compatriota Pablo Carreño Busta na decisão.

Ao total, Thiem contabiliza oito troféus de campeão no circuito da ATP, no qual já realizou 13 finais, sendo que neste ano também foi vice-campeão do Masters 1000 de Madri, onde só foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, hoje líder do ranking mundial.

"Para a gente é muito gratificante ter o atual campeão do torneio já confirmado para 2018. O Thiem vem crescendo a cada temporada, é um futuro candidato ao posto de número 1 do mundo e estamos vendo ele evoluir diante dos nossos olhos aqui no Rio Open," disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, ao festejar a presença do tenista austríaco no próximo ATP 500 brasileiro, que viverá em 2018 a sua quinta edição.