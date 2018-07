Atual campeão, Mayer vence algoz de Monteiro e tenta 3º título em Hamburgo

O tenista argentino Leonardo Mayer voltará a disputar uma final em Hamburgo. No domingo, ele tentará o seu terceiro título da carreira, e justamente o terceiro no saibro alemão, após vencer neste sábado o eslovaco Jozef Kovalik por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (9/7).

Em um duelo marcado pelo equilíbrio, o 36º do ranking precisou de 2h50min para superar o 113º, que havia furado o qualifying e eliminara o brasileiro Thiago Monteiro nas quartas de final. Mayer conseguiu conquistar apenas uma quebra de saque nos três sets, enquanto Kovalik não converteu nenhum dos dois break points cedidos pelo argentino.

Com a vitória, Mayer conquistou vaga em sua quinta final da carreira, a primeira desde a decisão de Hamburgo do ano passado, quando se sagrou campeão. Ele tem dois vices e dois títulos no currículo, ambos obtidos no saibro de Hamburgo, local que apresenta condições que se encaixam bem em seu estilo de jogo.

Na busca pelo tricampeonato, Mayer vai enfrentar neste domingo o georgiano Nikoloz Basilashvili, que avançou na chave ao superar o chileno Nicolas Jarry também por 2 a 1, embora com parciais menos equilibradas: 7/5, 0/6 e 6/1.

Basilashvili, atual 81º do mundo, vai disputar apenas a sua terceira decisão da carreira em nível ATP. Ele ainda busca seu primeiro troféu em torneios deste nível. No currículo, ele tem os vice-campeonatos de Memphis, no ano passado, e Kitzbühel, em 2016.