Atual campeão, Murray arrasa esloveno e avança em Wimbledon

Atual campeão, o britânico Andy Murray segue firme em busca do bi em Wimbledon. Nesta quarta-feira, ele teve uma tranquila vitória para avançar à terceira rodada e pegar embalo nesse início de torneio. Diante do esloveno Blaz Rola, 92.º do ranking, o cabeça de chave número 3 não teve dificuldade alguma para fazer 3 sets a 0, com direito a "pneu", com parciais de 6/1, 6/1 e 6/0.

Em 1h24min, Murray deu um verdadeiro passeio em quadra e os números comprovam isso. O britânico ganhou exatamente o dobro de pontos do adversário (84 a 42) e cometeu praticamente a metade de duplas faltas (13 contra 27). Além disso, disparou sete aces e cometeu duas duplas faltas, contra zero aces e quatro duplas faltas de Rola.

O domínio aconteceu desde o primeiro set, no qual Murray precisou de 28 minutos para conseguir três quebras de serviço e fechar. No segundo, foram duas quebras em 32 minutos para mais uma tranquila vitória. Até que no terceiro, o passeio virou show. Em 24 minutos, o britânico venceu todos os games da parcial, cedeu apenas dez pontos ao adversário e arrancou para o triunfo.

Agora Andy Murray espera para conhecer seu adversário na terceira rodada do Grand Slam inglês. O número 5 do ranking da ATP terá pela frente o vencedor do duelo entre o checo Jan Hernych, número 285 do mundo, e o espanhol Roberto Bautista Agut, 23.º do ranking e cabeça de chave 27.

OUTROS RESULTADOS

Em outro jogo já encerrados desta quarta, o ucraniano Sergiy Stakhovsky, algoz de Roger Federer no ano passado, novamente surpreendeu. Número 90 do mundo, ele derrotou o letão Ernests Gulbis, décimo do ranking e cabeça de chave número 12, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5).

Já o sul-africano Kevin Anderson confirmou o favoritismo e eliminou o francês Edouard Roger-Vasselin em quatro sets. Cabeça de chave número 20, ele venceu por 3 a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 1/6, 6/3 e 6/4.