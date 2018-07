Atual campeão, Murray vence na estreia em Wimbledon

Atual campeão de Wimbledon, Andy Murray não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo na estreia desta edição do Grand Slam inglês. O tenista britânico venceu o belga David Goffin por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 7/5, e se garantiu na segunda rodada da competição.

Terceiro cabeça de chave do torneio realizado em Londres e hoje quinto tenista do ranking mundial, Murray também já sabe qual será o seu próximo adversário. Trata-se do esloveno Blaz Rola, que também ganhou com autoridade na primeira rodada nesta segunda ao passar pelo espanhol Pablo Andujar por 6/3, 6/1 e 6/4.

Na busca pelo bicampeonato em Wimbledon, Murray começou com tudo a sua campanha desta edição do mais tradicional torneio realizado em quadras de grama. O escocês aproveitou duas de três oportunidades de quebrar o saque de Goffin, atual 105º colocado do ranking da ATP, e fechou o primeiro set em 6/1 ao confirmar todos os seus serviços.

No segundo set, Murray teve um pouco mais de trabalho, mas novamente foi absoluto com o saque na mão e converteu um de três break points para fazer 6/4. Já na terceira parcial, o belga ofereceu ainda mais resistência, mas não foi feliz em nenhuma das duas chances que teve de quebrar o serviço do rival, que voltou a aproveitar um break point para abrir vantagem de 6/5 e depois fechar o jogo em 7/5.

BERDYCH TAMBÉM VENCE

Outro favorito que já estreou com vitória em Wimbledon nesta segunda-feira foi Tomas Berdych. Sexto cabeça de chave, o checo sofreu um pouco, mas venceu o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7) 6/1, 6/4 e 6/3.

Assim, Berdych se credenciou para enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o australiano Bernard Tomic e o russo Evgeny Donskoy, também programado para esta segunda-feira.

Outros dois cabeças de chave que estrearam com vitória em jogos já encerrados nesta segunda-feira na capital inglesa foram o letão Ernests Gulbis e o russo Mikhail Youzhny, respectivos 12º e 17º pré-classificados. O tenista da Letônia superou o estoniano Juergen Zopp por 3 sets a 0, com 7/6 (9/7), 7/5 e 7/6 (12/10), enquanto o jogador da Rússia arrasou o britânico James Ward com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1.

Já o espanhol Fernando Verdasco não conseguiu justificar a sua condição de 18º cabeça de chave ao cair na estreia diante do australiano Marinko Matosevic, que ganhou por 3 sets a 1, com 6/4, 4/6, 6/4 e 6/2.