Atual campeão, Pouille é eliminado nas oitavas de torneio da ATP em Budapeste

A quinta-feira foi marcada pela eliminação de alguns dos principais candidatos ao título do Torneio de Budapeste, um ATP 250 disputado em quadras de saibro. O francês Lucas Pouille, número 14 do mundo e primeiro cabeça de chave, e o canadense Denis Shapovalov, 43º colocado ranking e quarto favorito, foram eliminados nas oitavas de final.

Pouille, que também era o atual campeão em Budapeste, encarou o australiano John Millman, o 94º colocado no ranking, e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, então, o tenista da Austrália vai encarar Yannick Maden nas quartas de final do Torneio de Budapeste. Em um duelo entre tenistas da Alemanha, ele superou Maximilian Marterer por 6/1 e 6/3 nesta quinta.

Já a derrota de Shapovalov foi para o georgiano Nikoloz Basilashvili, o 79º colocado no ranking, que o massacrou por 6/1 e 6/2. Seu rival nas quartas de final será o único cabeça de chave que venceu nesta quinta-feira em Budapeste. Em um duelo de veteranos, o italiano Andreas Seppi (55º colocado no ranking) venceu fácil o russo Mikhail Youzhny (100º) por 6/1 e 6/2.

Os outros dois jogos das quarta de final do Torneio de Budapeste já estavam definidos e serão: Lorenzo Sonego (Itália) x Aljaz Bedene (Eslováquia) e Jan-Lennard Struff (Alemanha) x Marco Cecchinato (Itália).