Atual campeão, Raonic leva virada de Youzhny em São Petersburgo; Berdych avança

A quinta-feira foi de festa da torcida russa e decepção no Torneio de São Petersburgo. Se por um lado, os torcedores vibraram com a vitória do anfitrião Mikhail Youzhny sobre Milos Raonic, por outro, os fãs locais lamentaram a eliminação precoce do canadense que era o cabeça de chave número dois da competição russa e atual campeão.

Numa forte "zebra", Youzhny obteve grande virada para superar o atual número seis do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4. Foi a primeira vitória do russo sobre um tenista do Top 10 em mais de dois anos. "É o tipo de coisa que só acontece em São Petersburgo", comemorou o tenista russo.

Campeão do torneio em 2004, Youzhny vai enfrentar nas quartas de final o alemão Alexander Zverev, quinto cabeça de chave. Uma das sensações da temporada, Zverev despachou o local Daniil Medvedev nesta quinta, pelo placar de 6/3 e 7/5.

Raonic, por sua vez, voltou a decepcionar no circuito. O canadense ainda não emplacou boa sequência desde que foi vice-campeão de Wimbledon. No US Open, caiu logo na segunda rodada. E, em São Petersburgo, perdeu a chance de defender o título conquistado no ano passado logo em sua estreia - foi "bye" na rodada de abertura.

O checo Tomas Berdych quase protagonizou outra "zebra" nesta quinta. Em seu retorno às quartas, ainda sem ritmo de jogo mais forte, o número nove do mundo sofreu para bater o local Andrey Kuznetsov em três sets: 6/3, 2/6 e 7/6 (7/4).

Berdych não jogava desde que perdeu em seu segundo jogo no Masters 1000 de Cincinnati, na metade de agosto. Ele precisou passar por uma cirurgia por causa de apendicite e ficou de fora do US Open. Em São Petersburgo, o checo enfrentará nas quartas o italiano Paolo Lorenzi, que avançou ao bater o francês Alexandre Sidorenko por 7/6 (8/6) e 6/4.

Principal favorito ao título na Rússia, o suíço Stan Wawrinka não entrou em quadra nesta quinta. Mas conheceu seu próximo adversário na chave. Será o sérvio Viktor Troicki, que derrotou o compatriota Dusan Lajovic por duplo 6/4.

Outro a garantir vaga nas quartas de final foi o português João Sousa, ao eliminar outro tenista da casa, Andrey Rublev, por 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3.