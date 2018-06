Atual nº 1, Halep leva virada de Radwanska e cai na 3ª rodada em Miami

Depois de uma estreia hesitante, a romena Simona Halep foi eliminada do Torneio de Miami, na terceira rodada, neste sábado. A atual número 1 do mundo caiu diante da polonesa Agnieszka Radwanska, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 1h44min de duelo.

Sem ritmo na quadra dura de Miami, Halep já havia sofrido para vencer na estreia a francesa Oceane Dodin, que era "lucky loser", em três sets. Neste sábado, as oscilações foram fatais diante da experiência de Radwanska, que no momento é apenas a 32ª do mundo, mas já foi Top 10 e vice-campeã de Wimbledon.

No set inicial, as duas tenistas protagonizaram um festival de quebras de saque, sem salvarem nenhum break point. A romena levou vantagem ao faturar três quebras, contra duas da polonesa. Na segunda parcial, Radwanska impôs três quebras e sofreu apenas uma, empatando o jogo.

No terceiro set, o duelo ganhou em equilíbrio. E a polonesa fez a diferença ao exibir sua conhecida solidez defensiva, no fundo de quadra. Mesmo perdendo o saque por uma vez, obteve duas quebras e decretou a virada no placar, desempatando também o confronto direto entre as duas rivais. Radwanska soma agora seis vitórias, contra cinco da romena.

Apesar da derrota, Halep não tem a liderança do ranking sob ameaça em Miami. Mesmo caindo de foram precoce, ela será mantida na ponta na próxima atualização da WTA. Já Radwanska, campeã em Miami em 2012, garantiu seu lugar nas oitavas de final. Sua próxima adversária vai sair do jogo entre a letã Anastasija Sevastova e a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo. Elas vão se enfrentar ainda neste sábado.

Enquanto Halep se despedia de Miami, a checa Karolina Pliskova assegurava seu lugar nas oitavas. Neste sábado, ela derrotou a taiwanesa Su-Wei Hsieh em três sets, pelo placar de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4).

Ex-número 1 do mundo e atual 6ª do ranking, Plsikova vai encarar nas oitavas a casaque Zarina Diyas, que avançou na chave ao derrotar a alemã Carina Witthoeft por 4/6, 7/5 e 6/0.