Atual vice-campeã, Roberta Vinci vence e avança à 3ª rodada do US Open

Atual vice-campeã do US Open, a italiana Roberta Vinci derrotou nesta quarta-feira a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e avançou à terceira fase do Grand Slam norte-americano.

Sétima cabeça de chave da competição, a italiana obteve a vitória em 1h03min de partida contra a adversária 54ª colocada do ranking mundial e conseguiu, pelo sexto ano consecutivo, superar as duas rodadas iniciais do US Open.

Vinci teve seu melhor desempenho no torneio no ano passado, quando eliminou a norte-americana Serena Williams nas semifinais, mas perdeu a decisão para a compatriota Flavia Pennetta. Neste ano, ela se prepara para enfrentar na próxima fase a vencedora do duelo entre Yulia Putintseva, do Casaquistão, e a alemã Carina Witthoeft.

Nos outros jogos disputados nesta quarta-feira, a checa Petra Kvitova, cabeça de chave número 14, derrotou a turca Cagla Buyukakcay por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Na próxima fase, ela vai encarar a ucraniana Elina Svitolina, que bateu a norte-americana Lauren Daves por 2 a 1 (6/1, 4/6 e 6/3).

A ucraniana Lesia Tsurenko venceu a chinesa Wang Yafan por 7/5 e 6/3 e na próxima fase ela enfrentará a vencedora do jogo entre a russa Evgeniya Rodinia e a eslovaca Dominika Cibulkova, também programada para acabar nesta quarta.

Em outro duelo já encerrado nesta quarta em Nova York, a suíça Belinda Bencic bateu a alemã Andrea Petkovic por 6/3 e 6/2 e agora aguarda por quem se classificar do duelo entre a britânica Johanna Konta e a búlgara Tsvetana Pironkova.