Atual vice-campeão, Del Potro desiste de disputar US Open por lesão

Juan Martín Del Potro não vai disputar o US Open, quarto e último torneio de Grand Slam da temporada, que tem início no dia 26 nas quadras duras de Flushing Meadows, em Nova York. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelos organizadores.

Campeão em 2009 e finalista na edição de 2018, o tenista de 30 anos, atual 12° do ranking da ATP, foi submetido em junho a uma cirurgia na patela do joelho direito. O tenista argentino se machucou no Torneio de Queen's, em Londres, durante a partida contra o canadense Denis Shapovalov.

Em julho, o ex-número 3 do mundo chegou a compartilhar nas redes sociais um vídeo, no qual caminhava em uma esteira. Mas o tempo de tratamento não será suficiente para uma total recuperação. No ano passado, o atleta também ficou meses afastado por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Com a saída de Del Potro, o norte-americano Denis Kudla, número 111 do ranking, ficou com a vaga direta na chave principal do tradicional torneio.