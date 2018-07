Atuando juntos, Soares e Melo contam com abandono para vencer em Estocolmo

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares avançaram nesta terça-feira às quartas de final do Torneio de Estocolmo, na Suécia. Em uma incomum aparição atuando juntos em competições da ATP, contaram com um abandono rival para passar na estreia pelo argentino Juan Martín Del Potro e pelo sul-africano Kevin Anderson.

Cabeças de chave número 1, Melo e Soares haviam vencido o primeiro set nesta terça por 6/2. O segundo estava empatado em 1 a 1 quando Anderson sentiu um problema físico, não especificado pela organização do torneio, e precisou abandonar. Melhor para os brasileiros, que se garantiram na próxima fase do torneio.

Melo e Soares já sabem quem terão pela frente nas quartas de final na Suécia. Eles vão encarar o alemão Gero Kretschmer e o eslovaco Igor Zelenay, que passaram na estreia pelos espanhóis Nicolas Almagro e Fernando Velasco na última segunda-feira.

Esta é a quarta vez que Melo e Soares disputam um torneio da ATP juntos nesta temporada. Além dos dois em seu País, o Brasil Open e o Rio Open, eles também atuaram no Torneio de Washington. As outras aparições da dupla foram na Copa Davis e na Olimpíada do Rio.

Tanto Melo quanto Soares, aliás, estão no Top 10 do ranking de duplas da ATP, o que os torna favoritos ao título em Estocolmo. Soares teve a chance de assumir a liderança da lista, mas foi eliminado precocemente em Xangai na última semana e parou na segunda posição. Já Melo, que já foi número 1, caiu para sétimo na última atualização.

SIMPLES

Na chave de simples em Estocolmo, destaque para o espanhol Nicolas Almagro, que teve bastante dificuldade mas bateu o japonês Yuichi Sugita em três sets: 3/6, 7/6 (7/1) e 6/3. Já o português Gastão Elias atropelou o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/1.