Austrália e Espanha vencem na estreia na Copa Hopman

Uma lesão da alemã Andrea Petkovic definiu a vitória australiana. Antes, no primeiro jogo do confronto, o australiano Bernard Tomic bateu o alemão Tommy Haas por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 7/5. Em seguida, Petkovic venceu o primeiro set contra a australiana Ashleigh Barty, de apenas 16 anos, por 6/4. Porém, após a primeira parcial, ela abandonou a partida.

Petkovic sofreu uma lesão no joelho direito, não teve condições de continuar jogando e chegou a chorar. Assim, a alemã também não participou da partida de duplas mistas, que acabou sendo vencida por W.O. pelo australianos.

Também neste sábado, a Espanha superou a África do Sul por 2 a 1 em duelo definido apenas no jogo de duplas mistas. Na primeira partida, o sul-africano Kevin Anderson bateu Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8.

A espanhola Anabel Medina Garrigues empatou o confronto ao vencer Chanelle Scheepers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. No jogo de duplas mistas, os espanhóis se deram melhor e triunfaram por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8.

A Copa Hopman prossegue neste domingo com a disputa dos confrontos Estados Unidos x África do Sul e Espanha x França. O Grupo A do torneio é formado por Austrália, Alemanha, Itália e Sérvia, que contará com Novak Djokovic. O Grupo B conta com Espanha, África do Sul, França e Estados Unidos. Os vencedores de cada chave disputam o título no dia 5 de janeiro. A República Checa é a atual campeã, mas não participa desta edição do torneio.