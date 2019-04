Austrália e França triunfam em semifinais e vão decidir o título da Fed Cup

Austrália e França derrotaram Bielo-Rússia e Romênia, respectivamente, e venceram as semifinais femininas da Fed Cup neste domingo. Com os triunfos, as equipes australiana e francesa se enfrentam na decisão da principal competição entre países do tênis feminino. As finais acontecem nos dias 9 e 10 de novembro, em cidade a ser definida no país da Oceania.

Depois de ambas os embates terminarem empatadas com uma vitória para cada lado no sábado, o domingo voltou a apresentar equilíbrio entre os quatro times. As duas semifinais precisaram das cinco partidas para a definição das finalistas, o que fez com que o último dia de competições fosse agitado.

No confronto com a Bielo-Rússia, a Austrália aproveitou o apoio da torcida na quadra dura de Brisbane e levou a melhor, confirmando a ida à final pela primeira vez desde 1993. Na primeira partida do dia, Ashleigh Barty venceu Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/2, dando à equipe australiana uma vantagem de 2 a 1.

Depois, Victoria Azarenka derrotou Samantha Stosur por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/1, para empatar a semi em 2 a 2. No último jogo, a dupla de Barty e Stosur derrotou Sabalenka e Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2, garantindo o triunfo australiano.

No sábado, a Bielo-Rússia tinha saído na frente: Sabalenka superou Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3. Em seguida, porém, Barty deixou tudo igual para as donas da casa ao derrotar Azarenka por 7/6 (7/2) e 6/3.

Na outra semifinal, disputada em piso de saibro cidade francesa de Rouen, o time da casa venceu duelo contra a Romênia no saibro e garantiu vaga na final do Grupo Mundial da Fed Cup, também com o placar de 3 a 2. O dia começou com vitória de Simona Halep, vice-líder do ranking mundial, contra Caroline Garcia, 21ª, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/6), 6/3 e 6/4.

Depois, a França empatou: Pauline Parmentier, 53ª, superou Irina Begu, 83ª, também por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2. E em seguida, no confronto de duplas, as francesas acabaram triunfando. Halep e Monica Niculescu saíram na frente, mas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic viraram o jogo, que terminou em 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

No sábado, Halep confirmou sua condição de atual campeã de Roland Garros ao arrasar Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Na sequência, porém, Caroline Garcia empatou o duelo para as anfitriãs ao vencer Mihaela Buzarnescu por duplo 6/3.