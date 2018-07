Austrália inicia campanha na Copa Hopman com vitória sobre o Canadá

Daria Gavrilova e Thanasi Kokkinakis ganharam seus jogos de simples neste domingo, garantindo para a anfitriã Austrália um início com vitória na Copa Hopman, no duelo com o Canadá, válido pela primeira rodada do Grupo A da competição por equipes mistas, disputada em Perth.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Serena festeja retorno, mas evita confirmar presença no Aberto da Austrália

Gavrilova (25º colocada no ranking da WTA) superou Eugenie Bouchard (83ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, no primeiro jogo do dia. Depois, então, Kokkinakis (209º colocado no ranking da ATP) definiu o confronto com o triunfo sobre Vasek Pospisil (108º) por 6/4, 3/6 e 6/3.

A equipe canadense respondeu ao ganhar o jogo de duplas mistas, disputado em sets com menos games do que o usual, ao triunfar por duplo 4/3, obtendo algum consolo na sua estreia na Copa Hopman.

As equipes voltarão a jogar em Perth na próxima quarta-feira, com os duelos Austrália x Bélgica e Canadá x Alemanha. Antes, nesta segunda, a primeira rodada do Grupo A será completada com o duelo entre as equipes belga, com Elise Mertens e David Goffin, e alemã, representada por Angelique Kerber e Alexander Zverev.