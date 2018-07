Australiana desiste e Jankovic avança em Birmingham Jelena Jankovic nem precisou entrar em quadra para passar pela australiana Casey Dellacqua, nesta quinta-feira, e avançar às quartas de final do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. A sérvia contou com a desistência da adversária e agora espera a vencedora do duelo entre Misaki Doi e Stephanie Foretz Gacon para conhecer sua próxima rival.