Australiana Groth surpreende Schiavone em estreia na Fed Cup

Groth, que representou a Eslováquia antes de se tornar cidadã australiana em 2009 após se casar, bateu a número 4 do mundo com o placar de 6-7, 6-3 e 6-3, proporcionando à Austrália um grande começo até Samantha Stosur, finalista em Paris diante de Schiavone no ano passado, perder o duelo titânico para Flavia Pennetta, empatando a disputa em 1-1.

As partidas de simples invertidas e o jogo de duplas vão acontecer no domingo.

"Esta é uma das grandes vitórias para mim, estou feliz e animada", disse Groth, de 23 anos, que se casou com o jogador australiano Samuel Groth, no site oficial da ITF.

Surpreendentemente, a experiente Schiavone disse que foi pega desavisada, apesar de Groth ser a número 31 no ranking mundial.

"Meu nível de jogo não estava tão alto e ela acertou vários golpes e jogou bem," declarou a italiana de 30 anos. "Nunca a tinha visto jogar, fui um pouco passiva e ela venceu."

A vitória de Groth significou que a Itália ainda tentava marcar o seu primeiro ponto contra a Austrália na Fed Cup quando Pennetta chegou à quadra para enfrentar a número 5 do mundo, Stosur - uma sequência de 16 derrotas consecutivas.

Pennetta encerrou a série com a vitória por 7-6, 6-7 e 6-4, em partida interrompida durante uma hora pela chuva. Stosur serviu para vencer o primeiro set com o placar em 5-3, mas permitiu que Pennetta se recuperasse e levasse o set inicial. E, apesar de ter igualado a partida vencendo o segundo set no tiebreak, a australiana não conseguiu seu primeiro resultado positivo contra sua adversária italiana.

"A qualquer momento quando você saca para vencer o primeiro e segundo sets e perde, isso é muito decepcionante", afirmou Stosur, que enfrentará sua rival da final de Roland Garros na primeira partida de simples do domingo.

(Por Martyn Herman)