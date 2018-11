Australiana bate tenista da casa e é campeã do Torneio de Zhuhai, na China

A tenista australiana Ashleigh Barty se sagrou campeã do Torneio de Zhuhai neste domingo ao vencer na final a local Wang Qiang, favorita da torcida chinesa. A 19ª do ranking venceu a 22ª pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h21min.

O torneio chinês é uma espécie de "lado b" do WTA Finals, que reuniu as oito melhores da temporada em Cingapura, no fim do mês passado. Zhuhai reuniu seis tenistas que ficaram de fora da maior competição desde fim de temporada e tinha a espanhola Garbiñe Muguruza como principal favorita - ela foi eliminada na semifinal por Qiang.

Na final deste domingo, Barty entrou em quadra no embalo da vitória sobre a alemã Julia Görges, atual campeã, na semifinal. Mesmo sem sacar tão bem quanto à rival, a australiana foi mais consistente ao longo da partida.

Ela chegou a sofrer duas quebras de serviço no primeiro set, mas levou a parcial ao faturar três. No segundo set, salvou dois break points e obteve mais uma quebra para confirmar a vitória.

Com o resultado, a tenista da Austrália conquistou seu segundo título na temporada - vencera também em Nottingham - e o terceiro na carreira. Ao mesmo tempo, garantiu pontuação para subir para o 15º lugar do ranking, sua melhor posição até agora.