Áustria e França vão jogar na Copa Davis em aeroporto em 2011

A Áustria enfrentará a França em uma quadra de saibro em um hangar de aviões na primeira rodada da Copa Davis. O hangar de 10 mil metros quadrados no principal aeroporto do país, a 20 quilômetros ao leste de Viena, e que está sendo utilizado para consertar um Boeing 747 será transformado em um estádio de tênis com capacidade para 6 mil pessoas durante a série entre 4 e 6 de março, anunciou nesta quarta-feira a Federação Austríaca de Tênis.

A federação teve problemas para encontrar uma boa sede, já que não havia nenhuma boa instalação esportiva disponível em Viena. "Estamos contentes por cumprir com o desejo dos jogadores de realizar a partida perto de Viena", afirmou Helmut Dorn, vice-presidente da entidade. "Será realmente divertido jogar ali", comentou o tenista austríaco Jurgen Melzer. "Poderão entrar muitos torcedores, assim esperamos dar-lhes um bom espetáculo".

A Áustria não passa da primeira rodada da Copa Davis desde 1995. Já a França perdeu a final do torneio neste ano para a Sérvia por 3 a 2. Melzer não crê que o barulho dos aviões atrapalhe os jogadores. "Em Flushing Meadows [no US Open] os aviões voam em cima o tempo todo", assinalou. "Espero que nossos torcedores sejam tão barulhentos que não escutemos os aviões".