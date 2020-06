Austríaco Dominic Thiem perde pela primeira vez após retorno às quadras

Número três do ranking mundial, o tenista Dominic Thiem perdeu, nesta segunda-feira, pela primeira vez em seu retorno às quadras após três meses de afastamento por causa da pandemia do coronavírus. A derrota do austríaco foi para o seu compatriota Sebastian Ofner em duelo válido pelo "Generali Austrian Pro Series".

Depois de seis vitórias seguidas, Thiem já está classificado para a fase final do torneio, que distribui 151 mil euros (cerca de R$ 830 mil) e é disputado no saibro, em Südstadt, no sul de Viena, capital austríaca.

Thiem foi derrotado em três sets: 7/6 (7/4), 6/7(2/7) e 6/4), em 2h45 de confronto. Detalhe: Ofner, número 163 do mundo, é treinado por Wolfgang Thiem, pai de Dominic.

Na agenda de Thiem está prevista uma participação em um torneio beneficente, em Belgrado, na Sérvia, organizado por Novak Djokovic, número um da ATP.