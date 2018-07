Austríaco surpreende Robredo e pode ser rival de Feijão no Rio Open

Tommy Robredo chegou ao Rio Open como terceiro favorito ao título, atrás somente dos também espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer. Logo na segunda rodada, no entanto, o número 18 do mundo acabou surpreendido pelo austríaco Andreas Haider-Maurer e foi facilmente batido nesta quarta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.

Robredo esteve irreconhecível ao longo de todo o duelo e foi amplamente superado por Haider-Maurer no primeiro confronto entre eles no circuito da ATP. O austríaco agora pode entrar no caminho de um brasileiro, João Souza, o "Feijão", que o enfrentará se passar pelo esloveno Blaz Rola ainda nesta quarta-feira.

Robredo esteve muito abaixo do seu potencial desde o início da partida e já no terceiro game levou a primeira quebra. Sem sofrer qualquer tipo de ameaça, Haider-Maurer ainda se deu ao luxo de desperdiçar três break point no oitavo game e, ainda assim, fechou a primeira parcial.

No set seguinte, a superioridade do austríaco foi ainda maior, e ele voltou a conseguir uma quebra no terceiro game. Na reta final, ainda venceu outro game no serviço do adversário para confirmar o triunfo. No total, foram três quebras em 11 oportunidades para Haider-Maurer, enquanto Robredo não teve sequer um break point a favor.