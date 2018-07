Austríaco Thiem e francês Tsonga avançam na estreia em Viena

O austríaco Dominic Thiem não teve qualquer problema para avançar na sua partida de estreia no Torneio de Viena. Nesta terça-feira, o número 9 do mundo superou o compatriota Gerald Melzer, o 74º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 1 hora e 3 minutos.

Thiem disparou oito aces na partida e levou apenas três de Melzer. Além disso, venceu 95% dos pontos disputados no seu primeiro serviço para definir a sua segunda vitória em três duelos com o compatriota.

O seu próximo adversário vai ser o sérvio Viktor Troicki, o número 28 do mundo, que nesta terça bateu o sul-africano Kevin Anderson de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Número 14 do mundo, o espanhol Roberto Bautista Agut foi surpreendido ao perder para o austríaco Jurgen Melzer, apenas o 417º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Outro cabeça de chave eliminado nesta terça foi o francês Lucas Pouille, número 17 do mundo, que perdeu para o espanhol Feliciano Lopez (30º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5. O próximo rival do tenista da Espanha vai ser o norte-americano John Isner.

O francês Jo-Wilfreid Tsonga, número 15 do mundo, derrotou o alemão Benjamin Becker (113º colocado no ranking) por 6/3 e 6/4. E outro tenista da França que avançou nesta terça-feira na estreia em Viena foi Gilles Simon (24º), que superou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 6/4 e 7/5.

O espanhol David Ferrer (19º) batia Kyle Edmund (40º) por 3/2 quando o britânico deixou a quadra, lesionado. Seu próximo rival também contou com um abandono para avançar. Foi o caso do português João Sousa (34º), que vencia o uruguaio Pablo Cuevas por 6/3 e 3/0.