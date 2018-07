Azarão, francês surpreende Tommy Robredo e conquista Torneio de Bastad

Número 62 do ranking mundial, Paire já havia eliminado o principal inscrito no torneio, o belga David Goffin, logo na segunda rodada. Na semifinal, ainda bateu o atual campeão Pablo Cuevas. Com o resultado, ele deve entrar para o Top 50 do ranking nesta segunda-feira.

Na decisão contra o espanhol que já havia faturado o ATP 250 sueco por duas vezes, Paire precisou salvar dois set points e demorou 56 minutos para fechar a primeira parcial, no tie-break. No segundo set, o francês quebrou o serviço do rival e abriu 4 a 2. Depois manteve os serviços nos dois games seguintes para garantir a conquista. No total, o francês acertou 61% do primeiro saque e venceu 81% desses pontos.

"Tentei fazer meu jogo. Estava ventando muito hoje, mas mantive o foco e continuei agressivo como fui durante todo o torneio. É por isso que acho que ganhei hoje. Queria muito esse título", comemorou o francês.

CROÁCIA - Com a presença de Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, na plateia, o austríaco Dominic Thiem, de 21 anos, derrotou o português João Sousa por 6/4 e 6/1, e faturou neste domingo o Torneio de Umag, na Croácia. Foi a segunda conquista de um torneio ATP da jovem promessa do tênis - em maio ele havia sido campeão em Nice. O tenista número 26 do ranking deve subir mais dois degraus e alcançar sua melhor posição.

COLÔMBIA - Na Colômbia, o australiano Bernard Tomic venceu o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/2) e conquistou o Torneio de Bogotá pelo segundo ano consecutivo. O título serve para amenizar as polêmicas do jovem de 22 anos que, há duas semanas, foi excluído do time da Copa Davis por mau comportamento. Após deixar a equipe, ele disparou contra os comandantes. Atual 29º lugar, deve subir três posições.