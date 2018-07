Fã bêbado e discussão de Azarenka roubam a cena no US Open

Além de exibições de alto nível, os tenistas protagonizaram cenas curiosas no segundo dia do US Open, na terça-feira. A bielo-russa Victoria Azarenka venceu a checa Lucie Hradecka com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, mas teve um atrito com a árbitra de cadeira. A juíza ignorou a marcação do árbitro de linha, que tinha dado bola fora. Como a tenista havia parado a jogada após o grito, queria que o ponto fosse disputado novamente e disparou contra a árbitra: 'Você já jogou tênis? Já? Provavelmente deve ter sido muito ruim."

Após ganhar as manchetes pela polêmica com Stan Wawrinka, o australiano Nick Kyrgios voltou a dar o que falar no confronto com Andy Murray. Depois de perder o primeiro set por 7/5, o tenista fechou os olhos e parece ter tirado um cochilo na quadra.

After dropping the first set, Kyrgios needed a minute. #usopen pic.twitter.com/8hdVmZatTi — US Open Tennis (@usopen) 2 setembro 2015

No entanto, Kyrgios também arrancou aplausos das arquibancadas em uma bela sequência em quadra. O australiano levou um lobby de Murray, mas salvou o ponto ao rebater a bola entre as pernas e tirou o rival da jogada com um winner arrasador.

Além disso, um torcedor australiano embriagado subiu na cadeira do árbitro e ligou o microfone, atrapalhando a partida entre Rajeev Ram e Ryan Harrison, disputada na quadra ao lado. O fã foi colocado para fora pelos seguranças.