Azarenka amplia vantagem no ranking após título do Indian Wells

LOS ANGELES - Líder do ranking da WTA desde a conquista do título do Aberto da Austrália em janeiro, Victoria Azarenka ampliou a sua vantagem na lista, atualizada nesta segunda-feira, após conquistar no último fim de semana o título do Torneio de Indian Wells com a vitória na decisão sobre a vice-líder Maria Sharapova.

O título rendeu mil pontos a Azarenka no ranking da WTA. Assim, a bielo-russa está com 9.730 pontos. Vice-líder e derrotada na decisão em Indian Wells, Sharapova está com 7.930 pontos, 1,8 mil atrás da primeira colocada. Apesar de ter caído na final, a russa ampliou a sua vantagem para a checa Petra Kvitova, que está em terceiro lugar, com 7.170 pontos.

Após não conseguir defender o seu título em Indian Wells, Caroline Wozniacki despencou na lista. A ex-líder do ranking da WTA caiu duas posições e está apenas em sexto lugar, atrás da polonesa Agnieszka Radwanska e da australiana Samantha Stosur. Wozniacki liderou a lista até a disputa do Aberto da Austrália.

O restante do Top 10 do ranking da WTA não sofreu alterações. Assim, a francesa Marion Bartoli está em sétimo lugar, à frente, em ordem, da chinesa Na Li, da russa Vera Zvonareva e da alemã Andrea Petkovic. Semifinalista em Indian Wellls, a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, continua em 16º lugar, duas posições atrás da alemã Angelique Kerber, que também caiu uma partida antes da decisão.

Ranking da WTA, 19/3:

1ª Victoria Azarenka (BLR), 9.730 pontos

2ª Maria Sharapova (RUS), 7.930

3ª Petra Kvitova (RCH), 7.170

4ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.960

5ª Samantha Stosur (AUS), 5.825

6ª Caroline Wozniacki (DIN), 5.410

7ª Marion Bartoli (FRA), 4.710

8ª Na Li (CHN), 4.635

9ª Vera Zvonareva (RUS), 4.340

10ª Andrea Petkovic (ALE), 3.800

11ª Serena Williams (EUA), 3.580

12ª Francesca Schiavone (ITA), 3.515

13ª Sabine Lisicki (ALE), 3.141

14ª Angelique Kerber (ALE), 2.820

15ª Jelena Jankovic (SER), 2.815

16ª Ana Ivanovic (SER), 2.785

17ª Julia Goerges (ALE), 2.785

18ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.485

19ª Daniela Hantuchova (ESQ), 2.450

20ª Roberta Vinci (ITA), 2.395

246ª Roxane Vaisemberg (BRA), 228