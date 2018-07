Azarenka aplica 'bicicleta' em belga no Aberto da Austrália

Ex-líder do ranking mundial e atual 16ª colocada da WTA, Victoria Azarenka simplesmente não tomou conhecimento de sua adversária em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta terça-feira, em Melbourne. A tenista bielo-russa aplicou uma "bicicleta" (duplo 6/0) sobre a belga Alison van Uytvanck em apenas 53 minutos de jogo.

Foi um verdadeiro passeio de Azarenka, que não deu chances para a atual 43ª colocada do mundo no último duelo da programação desta terça-feira do primeiro Grand Slam da temporada. Sem oferecer nenhuma chance de quebra de saque à rival, ela ainda converteu seis de nove break points para vencer de forma arrasadora.

Eficiente, Azarenka fez 10 winners e cometeu apenas sete erros não forçados no duelo desta terça, enquanto Uytvanck acumulou 25 erros e contabilizou somente quatro bolas vencedoras, sendo duas delas em pontos de saque. Assim, a belga se tornou uma presa fácil para a bielo-russa.

Com o triunfo, Azarenka se credenciou para enfrentar na segunda rodada a montenegrina Danka Kovinic, 54ª tenista da WTA, que em outro duelo do dia derrotou a norte-americana Samantha Crawford por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Atrapalhada por lesões nas últimas duas temporadas que fizeram com que ela despencasse no ranking mundial, Azarenka tenta emplacar uma boa sequência de jogos neste ano para poder voltar ao Top 10. Na semana passada, ela retornou ao Top 20 depois de ter conquistado o Torneio de Brisbane, também na Austrália, onde encerrou um longo jejum de dois anos e sete meses sem levantar uma taça no circuito profissional.