Azarenka aplica 'bicicleta' em eslovaca e vai à semifinal em Indian Wells

Em sua melhor apresentação neste Torneio de Indian Wells, a bielo-russa Victoria Azarenka massacrou a eslovaca Magdalena Rybarikova na noite desta quinta-feira, nos Estados Unidos. A ex-número 1 do mundo aplicou na adversária uma "bicicleta", expressão que define uma vitória por duplo 6/0, sem ceder sequer um game.

Atual número 15 do mundo, Azarenka atropelou a rival, 97ª do ranking, mesmo mostrando irregularidade no saque. A bielo-russa colocou 60% do primeiro saque em jogo e cometeu sete duplas faltas. Assim, Rybarikova teve quatro chances de quebra, mas não aproveitou suas chances. Azarenka, por sua vez, converteu seis dos 11 break points cedidaos pela eslovaca.

Embalando no piso duro de Indian Wells, Azarenka pode voltar ao Top 10 do ranking. Para tanto, precisa vencer suas duas próximas partidas e conquistar o título. O primeiro desafio será a checa Karolina Pliskova, 19ª do ranking. Nesta quinta, ela avançou na chave ao superar a russa Dria Kasatkina por 6/3 e 6/2.

A outra semifinal terá a favorita Serena Williams, dos Estados Unidos, e a polonesa Agnieszka Radwanska.