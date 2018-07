Com 'pneu', Azarenka bate polonesa do quali e avança em Miami

A bielo-russa Victoria Azarenka não tomou conhecimento de sua adversária, neste domingo, e bateu a polonesa Magda Linette por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, para avançar às oitavas de final do Torneio de Miami, competição de nível Premier do circuito profissional.

Ex-número 1 do mundo, Azarenka atualmente é a oitava melhor tenista no ranking da WTA e busca seu terceiro título do evento realizado na Flórida, pois já conquistou a taça em 2009 e 2011. Além disso, a bielo-russa ainda quer se tornar a terceira mulher a conquistar a dobradinha Indian Wells e Miami no mesmo ano, assim como fizeram alemã Steffi Graf e a belga Kim Clijsters.

Em uma partida de 1h10min, Azarenka foi superior durante toda a partida, com 13 erros não-forçados contra 20 da rival, que veio do qualifying. Ela não enfrentou break points no primeiro set e conseguiu salvar duas chances de quebra na segunda parcial para garantir a vitória com um "pneu" (6/0).

Assim, o ano de 2016 continua ótimo para a tenista, que perdeu apenas uma das 18 partidas disputadas, com 15 triunfos em sets diretos. Em caso de título no próximo final de semana em Miami, Azarenka pode retornar ao Top 5 do mundo.

Na oitavas de final, a bielo-russa terá pela frente a vencedora da partida entre a romena Simona Halep, quinta cabeça de chave, e a britânica Heather Watson.

OUTROS RESULTADOS

Após Rafael Nadal sofrer com o calor de sábado e desistir do jogo, neste domingo a vítima do forte sol foi a holandesa Kiki Bertens, que jogou a toalha após 1h24min de partida contra a alemã Angelique Kerber, número 3 do mundo.

Com a desistência da rival, Kerber também foi às oitavas de final e irá encarar a húngara Timea Babos, que em outro confronto deste domingo ganhou fácil da japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0 (7/5 e 6/0).

Jogando com a torcida a seu favor, a norte-americana Madison Keys (14.ª no ranking da WTA) surpreendeu e despachou a italiana Roberta Vinci (número 9 do mundo) com uma vitória segura por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h25min de partida.

A romena Monica Niculescu superou a norte-americana Coco Vandeweghe em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1. A britânica Johanna Konta sofreu para bater a russa Elena Vesnina, do qualifying, por 2 sets a 1 (4/6, 6/1 e 7/6). Irina-Camelia Begu, da Romênia, venceu a checa Kristina Pliskova por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/4).