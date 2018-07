Azarenka arrasa espanhola em estreia no Torneio de Miami

A bielorrussa Victoria Azarenka fez grande estreia no Torneio de Miami nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo, dona de dois títulos na Flórida, superou a espanhola Silvia Soler Espinosa com facilidade, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Na segunda rodada, a atual número 36 do ranking vai duelar com a sérvia Jelena Jankovic, outra ex-líder do ranking. A tenista da Sérvia vem do vice-campeonato em Indian Wells, no domingo passado. Elas vão se enfrentar pela 11ª vez no circuito. Azarenka leva vantagem no retrospecto, com seus vitórias.

Outras tenistas favoritas também conheceram suas rivais de estreia nesta quarta. A russa Maria Sharapova vai enfrentar a compatriota Daria Gavrilova, que contou com abandono da neozelandesa Marina Erakovic no primeiro set para avançar. Erakovic desistiu quando perdia por 5/1.

A canadense Eugenie Bouchard terá pela frente a alemã Tatjana Maria, que eliminou a experiente italiana Roberta Vinci por 7/6 (11/09) e 6/3. Já a romena Simona Halep, campeã em Indian Wells, vai enfrentar a checa Nicole. A veterana, que voltou ao circuito profissional neste ano, despachou a húngara Timea Babos por 6/1 e 7/6 (7/4).

Ainda nesta quarta avançaram a polonesa Urszula Radwanska, irmã de Agnieszka, a búlgara Tsvetana Pironkova, a francesa Pauline Parmentier, a russa Elena Vesnina e as suíças Stefanie Voegele e Belinda Bencic, responsável pela queda precoce da eslovaca Daniela Hantuchova.

MASCULINO

O espanhol Nicolas Almagro venceu em sua estreia, ao superar o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4, e se credenciou para o confronto com o compatriota Rafael Nadal, atual número três do mundo, na segunda rodada.

Além de Nadal, o escocês Andy Murray e o checo Tomas Berdych conheceram seus adversários de estreia em Miami. Murray estreará contra o local Donald Young. O americano avançou com a desistência do taiwanês Lu Yen-Hsun, que abandonou quando perdia por 5/1. Berdych terá na segunda rodada o sul-coreano Chung Hyeon, que surpreendeu o espanhol Marcel Granollers, com direito a um "pneu": 6/0, 4/6 e 6/4.

Também avançaram nesta quarta o finlandês Jarkko Nieminen, o argentino Carlos Berlocq, o alemão Jan-Lennard Struff, o holandês Robin Haase e o local Jack Sock.