Azarenka arrasa Wozniacki e Doha tem eliminações de Kvitova e Radwanska

Principal favorita ao título da competição de nível Premier realizada no Catar e atual quarta tenista do ranking mundial, Kvitova fracassou em sua tentativa de ir às semifinais ao levar uma inesperada virada de Suárez Navarro, que com o triunfo desta quinta se credenciou para enfrentar na próxima fase Lucie Safarova. A checa, por sua vez, foi autora de outra surpresa do dia ao atropelar Petkovic, sexta cabeça de chave, com parciais de 6/2 e 6/1.

Já Radwanska, quarta cabeça de chave, foi eliminada pela experiente norte-americana Venus Williams, que venceu por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 6/3, e assim irá travar um interessante duelo com Azarenka na outra semifinal da competição.

Solta na chave de Dubai por ter despencado no ranking mundial por causa de longo período de afastamento das quadras no ano passado por causa de lesões, a tenista da Bielo-Rússia hoje ocupa a 48ª posição da listagem da WTA e tentará quebrar um tabu diante de Venus. A norte-americana, hoje 17ª tenista do mundo, venceu os quatro duelos que travou com a adversária, sendo o último deles no Torneio de Stanford do ano passado.